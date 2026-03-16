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Cremonese-Fiorentina 1-4, si sblocca anche Gudmundsson: doppio tacco per liberare l'islandese
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La Fiorentina (FORSE) la chiude davvero: lo fa con un'azione spettacolare, gentile concessione della svagata difesa della Cremonese. Sull'ennesimo pallone in verticale Brescianini entra in area e da posizione decentrata colpisce col tacco per rimettere la sfera in area, poi arriva Piccoli, extra-pass col tacco per Gudmundsson, che nel cuore dell'area di rigore, con un destro a giro, la mette nel sacco; è appena il secondo gol su azione nel campionato di Gud, ma vale tanto, ovvero il 4-1 della Fiorentina a Cremona.
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LiveCremonese-Fiorentina 1-4, i viola calano il poker e superano il Lecce in classificadi Giacomo A. Galassi
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3 Cremona stasera vale tutto. C'è Kean, speriamo giochi almeno un po'. Aspettiamoci una Fiorentina prudente… Bella notizia, Martinelli incanta Genova
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FirenzeViolaCremonese-Fiorentina 1-4, si sblocca anche Gudmundsson: doppio tacco per liberare l'islandese
Tommaso LoretoDa Napoli il primo assist, il Lecce va ko e la classifica è in evoluzione. Cremona tappa fondamentale, una Viola pragmatica attende responsi su Kean
Alberto PolverosiLo spareggio di Cremona per evitare una vergogna tremenda. Se vanno in B, questi viola saranno per sempre cancellati dalla memoria di Firenze. La croce dei calci piazzati: Vanoli stia attento ai due metri di Djuric
Luca CalamaiUna vittoria che regala fiducia. Speriamo che Gud ritrovi sicurezza dopo il gol decisivo. E ora a Cremona abbiamo bisogno di Kean. Vietato scendere in campo puntando al pari
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