FirenzeViola

Cremonese-Fiorentina 1-4, si sblocca anche Gudmundsson: doppio tacco per liberare l'islandese

Cremonese-Fiorentina 1-4, si sblocca anche Gudmundsson: doppio tacco per liberare l'islandeseFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:12Primo Piano
di Alessandro Di Nardo

La Fiorentina (FORSE) la chiude davvero: lo fa con un'azione spettacolare, gentile concessione della svagata difesa della Cremonese. Sull'ennesimo pallone in verticale Brescianini entra in area e da posizione decentrata colpisce col tacco per rimettere la sfera in area, poi arriva Piccoli, extra-pass col tacco per Gudmundsson, che nel cuore dell'area di rigore, con un destro a giro, la mette nel sacco; è appena il secondo gol su azione nel campionato di Gud, ma vale tanto, ovvero il 4-1 della Fiorentina a Cremona.