FirenzeViola Cremonese-Fiorentina 1-4, le pagelle: Parisi una spina nel fianco, Piccoli si sblocca, Fagioli prezioso, ok Dodò e Gosens

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DE GEA – Subito dentro al match risponde presente al primo tentativo di Bonazzoli, può invece far poco sul gol che rimette in gioco la Cremonese, 6,5

DODO' – Qualche chiusura all'altezza quando, in avvio, è la Cremonese a fare la partita. Gioca molto coperto nel primo tempo poi in avvio di ripresa sgassa per il gol del 3-0 che è da funambolo brasiliano, 7,5

PONGRACIC – Bene in anticipo su Bonazzoli in chiusura di primo tempo è invece preso d'infilata sul gol di Okereke, 6

RANIERI – Tentativo in avvio murato dalla difesa, poi un buon lancio per Gudmundsson che però non concretizza. Escluso il gol della Cremonese resta vigile per tutto il secondo tempo, 6,5

Dal 43'st FABBIAN – S.v.

GOSENS – Dà soprattutto copertura nella prima parte di gara, poi s'inventa un signor assist per il raddoppio di Piccoli. Cerca la scivolata in extremis su Ceccherini ma non ci riesce nell'occasione del gol della Cremonese, ma conferma il ritorno su buoni livelli atletici seppure sia costretto a uscire dopo aver sbattuto sul palo, 7

Dal 35'st RUGANI – S.v.

FAGIOLI – Impiega un po' a entrare in partita ma anche perché si accolla qualche compito di marcatura. Ci prova dalla bandierina del calcio d'angolo sul finire di primo tempo mentre nella ripesa oltre ad aumentare i giri del motore è determinante a respingere sulla linea sostituendosi a De Gea. Prezioso, 7

PARISI – Spara fuori dallo specchio uno dei primi palloni dentro l'area di rigore, di lì a poco ci riprova ma senza fortuna. Ha il grande merito di provarci ancora trovando il tiro vincente per il vantaggio viola. Nel secondo tempo per poco non beffa Audero su un mancato rinvio del portiere. Una spina nel fianco degli avversari, 7,5

Dal 35'st FAZZINI – S.v.

MANDRAGORA – Chiusura efficace su una delle prime ripartenze della Cremonese, poi trova bene Parisi in occasione del tiro dell'uno a zero. Al tiro ci arriva nel secondo tempo trovando la buona risposta di Audero. Applicato, 6,5

Dal 30'st NDOUR – Pochi affanni in un finale di gara tranquillo, 6

BRESCIANINI – Avvio contratto, senza giocare molti palloni, ritrova metri e sicurezze col passare del tempo, poi nella ripresa è bravo a gestir palla in area nell'azione del quarto gol di Gudmundsson. Non brillerà ma di certo non demerita, 6,5

GUDMUNDSSON – Poco dinamico nel primo resta nell'ombra dando poca spinta sulla corsia sinistra. Meglio in apertura di secondo tempo quando avvia la ripartenza letale di Dodò per il terzo gol viola ma nell'azione del gol di Okereke manca in chiusura. Su invito di Piccoli trova un gol pesante che rimette la partita in discesa. Due lampi nel buio, 7

Dal 30'st HARRISON – Si piazza sulla fascia e fa il suo, 6

PICCOLI – Finisce a terra dentro l'area di rigore, nei primi minuti, sollevando qualche protesta, ma a seguire si sprecano i palloni giocati male. Sull'imbeccata di Mandragora si fa ampiamente perdonare firmando il 2-0. Rifinisce una buona prova con il tacco che manda al tiro Gud per il 4-0. E' una serata che può aiutarlo anche mentalmente, 8

VANOLI – Si porta in panchina Kean ma parte con Piccoli, in mezzo c'è Brescianini mentre a fare il terzino sinistro è confermato Gosens. Nella prima mezz'ora i suoi attendono la Cremonese, poi pungono con Parisi e raddoppiano con Piccoli mostrando finalmente cattiveria in area di rigore avversaria. Il secondo tempo comincia ancora meglio con l'accelerazione di Dodò per il 3-0, poi dopo qualche affanno successivo al gol di Okereke Gudmundsson scrive la parola fine sulle speranze dei grigiorossi. Entrano Ndour e Harrison per Mandragora e Gudmundsson, poi anche Fabbian per Ranieri per una volta il finale non è da brividi. La vittoria che serviva, la prestazione che tutti volevano, 7