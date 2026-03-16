Solomon prosegue nel recupero dall'infortunio: nel mirino c'è la sfida con l'Inter

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Per un Moise Kean che è finalmente uscito dall’infermeria, c'è un Solomon che continua invece a lavorare a parte al Viola Park, con la sfida contro l’Inter di domenica prossima ormai nel mirino. La speranza in casa viola, come riportato stamani da Tuttosport, è quella di avere l'israeliano a disposizione contro i nerazzurri, considerando quanto la sua presenza possa dare qualità e freschezza alla squadra. Intanto, alla lista degli indisponibili si è aggiunto anche Fortini, fermato da una lombalgia.