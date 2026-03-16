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Cremonese-Fiorentina 1-3, la riapre Okereke, sbandata viola in difesa

Cremonese-Fiorentina 1-3, la riapre Okereke, sbandata viola in difesa
Oggi alle 22:02Primo Piano
di Redazione FV

La Cremonese riapre i giochi: lo fa al minuto 56 con un guizzo di Okereke dopo un'azione insistita degli uomini di Nicola. Alla fine, Ceccherini mette un cross basso, velo di Djuric, e Okereke, fuori squadra fino a pochi giorni fa, insacca in spaccata punendo la distratta difesa della Fiorentina. 1-3 e lo Zini riprende fiato dopo un'ora di apnea.