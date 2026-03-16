Kean c'è contro la Cremonese: il minutaggio però dipenderà dalla tibia
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Il discorso intorno a Moise Kean e al suo impiego stasera contro la Cremonese ruota tutto intorno a come reagirà la tibia acciaccata al primo, vero, allenamento fatto forzando i ritmi dopo 14 giorni di lavoro differenziato. La buona notizia infatti, è che ieri il centravanti della Fiorentina. che è stato convocato, è finalmente riuscito ad aggregarsi al gruppo svolgendo con loro ieri l’intera rifinitura. Molto del suo minutaggio di stasera allo Zini dipenderà da come ha passato la nottata il giocatore e da come si è alzato stamattina.
Perché il dolore è così, può sparire e illuderti di essersene andato per sempre salvo poi tornare alla prima forzatura. Si vedrà. Lo riporta il Corriere Fiorentino.
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