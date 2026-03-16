A Cremona tocca ancora a Piccoli: l'attaccante viola non segna in Serie A da due mesi

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Stasera allo Zini contro la Cremonese la Fiorentina punterà ancora su Roberto Piccoli in attacco, con Kean che partirà invece dalla panchina. L'ex Cagliari, uscito avvilito in Conference League per non essere riuscito a segnare, non sta vivendo un momento facile ma oggi avrà un’altra occasione nella partita della vita per la Viola. Roberto non ha approfittato fino in fondo delle opportunità avute finora: 33 presenze (1.864 minuti giocati) e 6 gol, di cui soltanto 2 in campionato. L’ultima volta è successo a Bologna due mesi fa. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.