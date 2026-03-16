Cremonese, Nicola vara il cambio modulo: 4-4-2 con Djuric e Bonazzoli

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Davide Nicola, l’uomo delle salvezze impossibili, ha portato tutti in ritiro e ha studiato un cambio tattico in vista della sfida di stasera contro la Fiorentina: la sua Cremonese abbandonerà infatti l’asfittico 3-5-2 per il più equilibrato 4-4-2, lasciando fuori Vardy, totem appassito, per sistemare in attacco la torre Djuric accanto all’agile Bonazzoli. Sarà questa secondo il Corriere Fiorentino la Cremonese che Paolo Vanoli e i suoi dovranno fronteggiare questa sera allo Zini nello scontro diretto per la salvezza.