Poesio: "A Cremona serve una Fiorentina realista e senza complessi di superiorità"

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Ernesto Poesio ha analizzato questa mattina sulle pagine del Corriere Fiorentino la sfida in programma per questa sera allo Zini tra Cremonese e Fiorentina e il momento che stanno vivendo i viola: "A questo punto con 25 e 24 punti a testa dopo 29 giornate i valori sulla carta contano sempre meno. A quelli si sono sostituiti i verdetti della classifica che raramente è bugiarda e che fotografa meglio di ogni altra statistica (altro che i modaioli Xg che tanto piacciono a chi vuole rendere complesso il calcio) virtù o vizi delle squadre. È bene dunque che i viola stasera scendano in campo senza troppi complessi di superiorità per evitare di finire scottati e poi terrorizzati dallo scenario che, in caso di deprecabile sconfitta, potrebbe aprirsi.....Un ultimo sforzo di realismo che, ci auguriamo, debba durare ancora per poco.

Perché, dopo quello della retrocessione nell’anno del centenario, il rischio vero da scongiurare a Firenze è la lenta e quasi inconsapevole accettazione della mediocrità. Una stagione storta ci può anche stare (magari non fino a questo punto), consapevoli però che dovrà restare solo una colpevole eccezione. Per questo se da una parte tutto l’ambiente aspetta come una liberazione il giorno in cui si potrà pronunciare la parola «salvezza» senza dover ricorrere agli scongiuri, dall’altra la trasformazione mediatica di questo traguardo in una sorta di impresa sarebbe il peggior lascito che questa stagione potrebbe lasciare a tutto l’ambiente Fiorentina".