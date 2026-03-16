Cremonese-Fiorentina, le formazioni ufficiali della gara: Piccoli dal 1', c'è Gosens
Alle 20.45 fischio d'inizio allo stadio "Zini" per la sfida salvezza tra Cremonese e Fiorentina, divise da un solo punto in classifica. Ecco le scelte dei due tecnici in vista della delicata gara, con Kean che come previsto si accomoda in panchina lasciando spazio dal 1' a Piccoli e Gosens terzino sinistro con Parisi esterno alto destro al posto di Harrison; Nicola punta sull'ex viola Ceccherini, mentre davanti come previsto dopo il forfiat di vardy c'è la coppia Djuric-Bonazzoli.
Cremonese (3-5-2): Audero; Luperto, Ceccherini, Folino; Floriani Mussolini, Thorsby, Bondo, Maleh, Barbieri, Djuric, Bonazzoli. All. Davide Nicola
A disposizione: Silvestri, Nava, Zerbin, Moumbagna, Bianchetti, Terracciano, Vandeputte, Faye, Payero, Grassi, Okereke, Sanabria.
Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli
A disposizione: Leonardelli, Christensen, Rugani, Comuzzo, Harrison, Kean, Fazzini, Ndour, Kouadio, Braschi, Balbo, Fabbian.
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