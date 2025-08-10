Una buona Fiorentina prova a espugnare il Teatro dei Sogni. E tutti si scordano i rigori

"Che Viola in casa United. E tutti scordano i rigori!", titola stamani Tuttosport nelle sue pagine interne dedicate alla Fiorentina. Per il quotidiano torinese la squadra di Pioli è stata protagonista di una buona prova a Old Trafford con una formazione vicinissima a quella titolare, molto convincente specie nella prima mezzora. I viola hanno sognato di espugnare il Teatro dei Sogni passando avanti con Sohm prima di essere ripresi da un contestatissimo autogol di Gosens.

Nella ripresa tanti cambi (Beltran ancora fuori: segnale chiaro) e qualche tentativo per parte (traversa su affondo di Sohm e chance sprecata al 90' per Kean). Alla fine abbracci, scambi di maglia, qualcuno già negli spogliatoi e nessuno si ricorda (neppure Dazn, ribadisce il quotidiano dopo le numerose polemiche di ieri da parte dei tifosi) che servono i rigori per assegnare la Snapdragon Cup, trofeo dello sponsor in palio nell'ultima amichevole pre-campionato dello United. Così fra le risate i giocatori si ripresentano in campo e sono i Red Devils ad avere la meglio dagli undici metri.