Un assist ma troppi danni: per la stampa Adli è stato il peggiore nel match di ieri

Male, malissimo a tratti dannoso. Ma poi essenziale nel disegnare la traiettoria che da un corner ha portato al secondo gol di Robin Gosens. A Yacine Adli però l'assist per il 2-1 non è bastato per guadagnarsi la sufficienza, visto che a giudizio dei quotidiani in edicola questa mattina è stato per dispersione il peggiore in campo. Questione di ruolo sbagliato? Di forma fisica non al top? O di mancanza di personalità? I voti parlano chiaro: per nessuno il francese può raggiungere la sufficienza. Ecco le valutazioni testata per testata:

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport-Stadio: 5

Tuttosport: 5

Corriere Fiorentino: 5,5

La Nazione: 5

La Repubblica: 5,5

FirenzeViola.it: 5,5