Tutti pazzi per Comuzzo, Tuttosport: "Non si muove per meno di 40 mln"

Tuttosport, nella sua edizione odierna, si concentra su Pietro Comuzzo. E scrive che è il giocatore più apprezzato insieme a Moise Kean e per il quale si sono mossi in questi giorni diversi osservatori della Premier. Ma i vari estimatori - dal Sunderland al Manchester United proseguendo con il Nottingham Forest dovranno con ogni probabilità mettersi il cuore in pace. Per strappare il centrale classe 2005 servono da 40 milioni in su. Tradotto: il giocatore è da inserire tra gli incedibili viola come ha rimarcato qualche mese fa il patron Rocco Commisso dopo aver respinto a gennaio l'offerta da 30 milioni più bonus presentata dal Napoli.