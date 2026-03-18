Tutti i numeri della risalita viola: nel girone di ritorno come Roma e Lazio

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La Nazione oggi in edicola analizza tutti i numeri di una Fiorentina che si è finalmente allontanata un po' dalla zona salvezza con la vittoria contro la Cremonese. Il quotidiano sottolinea come la svolta sia arrivata soprattutto nel 2026, con Vanoli che in 19 giornate ha portato a casa 24 punti frutto di 6 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte. Una media punti da 1,26 che permetterebbe alla Fiorentina di salvarsi facilmente: da gennaio ad oggi sono 22 i punti, di cui 10 nelle ultime 5 giornate. Da quando c'è Vanoli la Fiorentina ha recuperato 14 punti alla Cremonese, 12 al Pisa e 11 al Verona, portandosi a +10 su queste ultime due.

Nel girone di ritorno la Fiorentina è a 15 punti, gli stessi di Roma e Lazio e due in più del Bologna. Numeri da medio-alta classifica. Nell'immagine i numeri in questione riportati dal quotidiano: