Inter, le ultime in vista della Fiorentina: ok Calhanoglu, Lautaro da valutare

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L’Inter è tornata ad allenarsi alla Pinetina e ha subito ritrovato il suo punto di riferimento in mezzo al campo, Hakan Çalhanoğlu. Come scrive Il Corriere dello Sport, il regista turco è rientrato in gruppo dopo aver smaltito il problema muscolare e avrà ancora alcuni giorni di lavoro per convincere Cristian Chivu a schierarlo titolare nella trasferta di Firenze contro la Fiorentina. Un rientro importante, soprattutto considerando l’assenza dell’infortunato Henrikh Mkhitaryan.

Situazione più delicata invece per Lautaro Martínez: l’attaccante continua a lavorare a parte e difficilmente sarà impiegato contro la Fiorentina, con una possibile convocazione più simbolica per stare vicino alla squadra. L’Argentina ha organizzato un’amichevole contro il Guatemala il 31 marzo, ma resta da capire se il “Toro” verrà chiamato o se prevarrà la linea della prudenza per completare il recupero. Attenzione anche alle condizioni di Alessandro Bastoni, che avverte ancora un leggero fastidio alla tibia e si è allenato solo parzialmente con il gruppo. La sua convocazione per il Franchi non sembra in discussione, ma nei prossimi giorni si valuterà se potrà partire dal primo minuto o essere utilizzato a gara in corso.