Da Giuffredi a Fabregas, tutti elogiano Parisi. Anche Gattuso lo segue

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Il Corriere dello Sport - Stadio parla del gran momento di Fabiano Parisi alla Fiorentina. L'esterno viola è stato esaltato in questi giorni dal suo agente Mario Giuffredi che ha detto "è uno dei migliori calciatori del campionato", nelle scorse settimane era stato Fabregas dopo Como-Fiorentina a dire "wow, che talento". A Cremona nella sua nuova posizione da esterno alto ha trovato la centesima presenza con la maglia della Fiorentina, un traguardo non da poco per il "Pendolino di Serino", come lo aveva soprannominato qualcuno.

A 26 anni Parisi sta vivendo una nuova vita e anche il CT dell'Italia Gattuso lo stima e lo segue, chissà che non possa tornare buono per l'azzurro. Poi ci sarà il mercato in estate, con il suo contratto con la Fiorentina scade nel 2029: anche se oggi, conclude il quotidiano, Parisi sembra uno dei pochi da cui ripartire.