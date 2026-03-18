Dagli inviati L'allenamento al Viola Park: tutti presenti. Ci sono anche Gosens e Fortini

vedi letture

La Fiorentina è scesa in campo stamani per l'ultimo allenamento a Firenze prima della partenza per la Polonia, dove già stasera ci sarà la conferenza stampa di Vanoli e un giocatore e domani alle 18.45 la partita contro il Rakow. Come mostrano le immagini di Firenzeviola.it, tutti presenti al Viola Park, anche Robin Gosens - reduce dal trauma toracico sofferto a Cremona - e Niccolò Fortini che dunque ha risolto i problemi fisici che lo avevano escluso dalla trasferta contro la Cremonese. Aggregati al gruppo i giovani Braschi, Conti, Puzzoli, Trapani, Bonanno, Montenegro, Evangelista, Keita e Mazzeo.