Tra polemiche ed episodi arbitrali, a San Siro occhi puntati su Sozza

Inter-Fiorentina, per il blasone delle formazioni in campo uno dei big match della nona giornata di campionato, non sarà solo la formazione di Chivu e quella di Pioli. Sarà anche l'incrocio tra due delle squadre maggiormente coinvolte negli ultimi turni di Serie A in episodi arbitrali. I viola sono reduci dal rigorino concesso a Gimenez dieci giorni fa, sempre a San Siro, in Milan-Fiorentina e dai due rigori fischiati a favore da La Penna nella sfida contro il Bologna. Dall'altra parte invece l'Inter viene dalle polemiche per il penalty dubbio concesso al Napoli per il contatto Di Lorenzo-Mkhitaryan. Oltre a questo, ad aggiungere altra benzina sul fuoco, ci pensa il precedente della Fiorentina a Milano con Sozza arbitro.

Era il 13 novembre 2022, Pioli sedeva sulla panchina del Milan e Italiano su quella della Fiorentina. I rossoneri vinsero 2-1 e i viola protestarono per la mancata assegnazione di un rigore per fallo di Tomori su Ikonè e per la carica di Rebic ai danni di Terracciano in occasione del gol vittoria. Infine possiamo aggiungere alla lista anche l'ultimo Inter-Fiorentina con Bastoni che crossò in area un pallone decisivo che aveva già oltrepassato la linea di fondo. Insomma, stasera tutti gli occhi saranno puntati sulla direzione di Sozza e sulle sue scelte e sull'intervento del Var.