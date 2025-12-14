Dagli inviati

Fiorentina-Verona 1-2: incredibile al Franchi, l'Hellas segna al 94'
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 17:00Primo Piano
di Alessandro Di Nardo

Piscodramma a Firenze: la Fiorentina prende gol all'ultimo istante del recupero nella delicatissima sfida salvezza. Sugli sviluppi di una rimessa laterale Bernede scappa a Fortini e dal fondo, sulla linea, mette in mezzo, Orban brucia una difesa di casa immobile e fa 2-1, doppietta per il centravanti Hellas, una rete che sa di sentenza per la Viola.