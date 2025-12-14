Fiorentina-Hellas Verona finisce 1-2: è notte fonda al Franchi, i viola ko, sempre più ultimi

Termina 1-2 la delicata sfida salvezza del Franchi tra la Fiorentina e l’Hellas Verona e i viola sono ad un passo dalla Serie B. La doppietta di Orban stende i viola e la lascia ultima a sei punti dal penultimo posto. Apre le marcature il gol di Orban nel primo tempo e la Fiorentina all'intervallo è sotto. Nel secondo tempo la Fiorentina spinge e trova il pareggio, con l'autogol di Nunez. Ma è ancora Gift Orban a portare i suoi in vantaggio ma sopratutto a gelare il Franchi, stavolta definitivamente al 93esimo. Fischi assordanti del Franchi e squadra contestata dalla curva.