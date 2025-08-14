Tra 7 giorni in campo in Conference: le indicazioni di formazione di Pioli

Giovedì prossimo la Fiorentina debutterà ufficialmente in Conference League con il play off di andata e, in attesa di sapere con certezza gli avversari stasera al Viola Park gioca un'amichevole contro la Japan University FA. Come scrive stamani l'edizione di Firenze di Repubblica, Pioli sta continuando a lavorare per capire quale sarà la sua Fiorentina soprattutto in vista della prima uscita ufficiale tra una settimana.

Se non ci saranno intoppi fisici - scrive il quotidiano - toccherà ancora al tridente Kean-Dzeko-Gudmundsson guidare l'attacco. In mezzo al campo spazio a Dodo e Gosens sugli esterni e a Sohm e Fagioli in mezzo mentre dietro Comuzzo, Pongracic e Ranieri sono avanti su Marì e Viti, davanti ovviamente a De Gea. Dalla panchina Fazzini e Ndour a centrocampo. È una Fiorentina già pronta a scendere in campo.