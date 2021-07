TORREIRA, Margini di manovra ridotti. C'è la Lazio

Il Corriere dello Sport, stamani in edicola, fa il punto della situazione su Lucas Torreira. L'uruguaiano dell’Arsenal (nel 2020-21 in prestito all’Atletico Madrid) è un vecchio pallino dei viola che ogni estate torna d’attualità, ma nel suo caso c’è la Lazio in vantaggio e i margini di manovra sono ridotti. L'operazione risulta quindi molto più difficile per la Fiorentina.