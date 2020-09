Per quanto riguarda Lucas Torreira, l'operazione pare in salita. La Nazione sottolinea che la Fiorentina ha decisamente poca voglia di partecipare a giochi al rialzo dopo, la settimana scorsa, aver pianificato per l'uruguaiano un investimento di circa 25 milioni. L'inserimento del Torino infatti rischia di far lievitare il tutto.