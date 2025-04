Tornano Dodo e Gosens, Marì dà il cambio a Comuzzo. A Cagliari la miglior Fiorentina

vedi letture

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, si focalizza sulla probabile formazione che schiererà Raffaele Palladino per la trasferta di Pasquetta, quando la Fiorentina sarà impegnata a Cagliari nel 33° turno di campionato. Una sfida in cui i viola sono chiamati a raccogliere punti che troppo spesso in stagione sono stati sperperati contro le piccole, per questo il tecnico è orientato a schierare la miglior formazione possibile, anche dopo un periodo pieno di partite come questo.

Pablo Marí per Comuzzo, Gosens per Parisi e Dodo per Folorunsho rispetto a giovedì sera dovrebbero essere infatti gli unici cambi nell'undici titolare, con Palladino che vuole andare in Sardegna e tornare a Firenze con una vittoria in tasca. Domattina la squadra svolegerà la seduta di rifintura e poi pranzerà insieme al Viola Park, prima di partire alla volta di Cagliari.