Thorstvedt sull'interesse viola: "Ora penso solo al Mondiale, poi vedremo cosa succederà"

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Kristian Thorstvedt, centrocampista del Sassuolo e della Norvegia, accostato con insistenza nelle ultime settimane alla Fiorentina, dato anche il suo legame con il nuovo tecnico viola e suo ex allenatore in neroverde Fabio Grosso, ha parlato ai microfoni di Diretta.it dopo la vittoria della sua nazionale ai sedicesimi di finale dei Mondiali contro la Costa D'Avorio. Queste le sue parole:

Sulla partita contro la Costa D'Avorio: "È stata una partita molto difficile. Loro sono una squadra estremamente organizzata, ma alla fine abbiamo fatto più di loro. È una vittoria storica per noi".

Che tipo di difficoltà avete incontrato? "Come dicevo, erano molto ben organizzati. Nel secondo tempo, però, gli spazi si sono aperti di più. In occasione del secondo gol abbiamo costruito un'ottima azione e Haaland si è fatto trovare esattamente dove doveva essere".

Cosa si aspetta dalla sfida con il Brasile agli ottavi e quali emozioni provi nel pensarci? "Nessuna in particolare. Abbiamo una buona tradizione contro il Brasile, non abbiamo mai perso contro di loro. Sarà una grande partita e non vedo l'ora di giocarla".

La Fiorentina ti segue e ci sono altre opportunità. Dove giocherai la prossima stagione? "In questo momento penso soltanto al Mondiale. Quando tornerò vedremo cosa succederà. Sono ancora un giocatore del Sassuolo e la mia testa è concentrata esclusivamente sulla Coppa del Mondo".

Firenze è una città che ti piace? "Preferisco non dire nulla".