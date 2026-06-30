Richardson spera nel Nizza, Fazzini e Sohm in uscita: il punto sugli esuberi
La Fiorentina è chiamata a intervenire anche sul fronte delle uscite, con una rosa molto ampia che necessita di essere sfoltita. Il Corriere dello Sport-Stadio evidenzia come tra le situazioni da valutare ci sia quella di Roberto Piccoli, acquistato per 25 milioni di euro più bonus ma finora senza riuscire a imporsi. Un trasferimento a titolo definitivo appare complicato, mentre prende quota l'ipotesi di un prestito con opzione di riscatto. Il futuro dell'attaccante resta inoltre legato a quello di Moise Kean: un'eventuale cessione del numero 20 potrebbe modificare i piani della società.
Diversi i dossier aperti anche per gli altri giocatori. Il quotidiano riferisce che la Fiorentina è in attesa della risposta definitiva di Lucas Beltran all'offerta del River Plate, mentre Amir Richardson spera nel trasferimento al Nizza dopo l'interesse già manifestato a gennaio. Da monitorare anche la posizione di Jacopo Fazzini, seguito da Parma e Cagliari e possibile partente in prestito, oltre a quella di Simon Sohm, finito nel mirino del Sassuolo.
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