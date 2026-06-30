Gudmundsson sul mercato. La Fiorentina fissa il prezzo a 20 milioni di euro

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Il futuro di Albert Gudmundsson potrebbe essere lontano dalla Fiorentina. Come riporta l'edizione fiorentina de la Repubblica, il club viola starebbe valutando la possibilità di mettere sul mercato l'attaccante islandese nel corso dell'estate, dopo una stagione caratterizzata da prestazioni altalenanti. Arrivato dal Genoa con grandi aspettative, Gudmundsson ha alternato sprazzi di qualità a periodi di scarsa continuità, chiudendo comunque l'annata con 10 reti complessive, suddivise tra campionato e Conference League, in 46 presenze.

Secondo il quotidiano, la società avrebbe fissato una valutazione intorno ai 20 milioni di euro, cifra che potrebbe aprire le porte a una cessione qualora arrivasse un'offerta ritenuta congrua. Al momento, però, al Viola Park non sarebbero ancora pervenute proposte ufficiali per il giocatore. L'estate di Gudmundsson si preannuncia quindi ricca di interrogativi: la Fiorentina è pronta ad ascoltare eventuali interessamenti, mentre resta da capire se qualche club deciderà di puntare sull'islandese, convinto di poter rilanciare un talento che a Firenze ha mostrato solo a tratti le proprie qualità.