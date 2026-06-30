Nuovo nome per le fasce della Fiorentina. Moretto: "Piace Oso del Siviglia"

Nuovo nome per le fasce della Fiorentina. Moretto: "Piace Oso del Siviglia"FirenzeViola.it
© foto di José María Díaz Acosta
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di Redazione FV

C'è anche Joaquín Martínez Gauna nella lista-obiettivi della Fiorentina, secondo quanto riferisce l'esperto di mercato internazionale Matteo Moretto. L'esterno del Siviglia, meglio noto come Oso, è un classe 2003 spagnolo con cittadinanza argentina ed è abile a giocare su entrambe le fasce sia come laterale di difesa che d'attacco. La sua carriera parla praticamente solo sivigliano e nell'ultima Liga ha collezionato 21 presenze con la maglia andalusa.