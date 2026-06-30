Nuovo nome per le fasce della Fiorentina. Moretto: "Piace Oso del Siviglia"
FirenzeViola.it
C'è anche Joaquín Martínez Gauna nella lista-obiettivi della Fiorentina, secondo quanto riferisce l'esperto di mercato internazionale Matteo Moretto. L'esterno del Siviglia, meglio noto come Oso, è un classe 2003 spagnolo con cittadinanza argentina ed è abile a giocare su entrambe le fasce sia come laterale di difesa che d'attacco. La sua carriera parla praticamente solo sivigliano e nell'ultima Liga ha collezionato 21 presenze con la maglia andalusa.
Pubblicità
Primo Piano
Perché piace il Muro Norvegese, nono a centrocampo. Ok Viery, ma nel 4-3-3 devono arrivare due laterali difensivi. Kean-Piccoli-Liberali e l’incrocio dello stesso procuratore. E su Antognoni e il Centenario...di Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Perché piace il Muro Norvegese, nono a centrocampo. Ok Viery, ma nel 4-3-3 devono arrivare due laterali difensivi. Kean-Piccoli-Liberali e l’incrocio dello stesso procuratore. E su Antognoni e il Centenario...
Copertina
FirenzeViolaL'operazione forzata da Paratici per chiudere il pacchetto centrali: Viery completa le coppie
Mario TeneraniCapitolo esterni: piace Irankunda. Bakayoko meriterebbe uno sforzo. In fascia ne servono quattro forti. A centrocampo Thorstvedt sembra sicuro
Tommaso LoretoViola attivi sul mercato e pronti a vendere, Beltran apre al ritorno al River. Con Koleosho e Thorstvedt in stand-by l'arrivo di Viery mostra l'autonomia di Paratici che tutti chiedevano
Pietro LazzeriniIl colpo Viery è un messaggio: la Fiorentina torna ad alzare l'asticella. Entro il 30 giugno possibili sorprese in uscita. Accordo con Thorstvedt, adesso manca quello col Sassuolo
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com