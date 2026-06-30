Kean, la Premier e la clausola che si attiva da domani: il mercato è in stand-by
Il futuro di Moise Kean resta uno dei temi più delicati del mercato della Fiorentina. La Nazione evidenzia come il silenzio che circonda l'attaccante possa essere interpretato in diversi modi: dalla volontà del club di trattenerlo fino all'attesa dell'apertura della finestra valida per la clausola rescissoria, fissata a 62 milioni di euro e attivabile dal 1° al 15 luglio. In caso di un'offerta pari alla clausola, sarà comunque determinante la scelta del giocatore.
Il quotidiano sottolinea inoltre come, al momento, in Italia siano poche le società in grado di sostenere un'operazione di questo livello, mentre le maggiori attenzioni potrebbero arrivare dall'estero, in particolare dalla Premier League, dove Kean gode di grande considerazione. Resta quindi da capire se l'attaccante sarebbe disposto a trasferirsi in Inghilterra oppure se prenderebbe in considerazione soltanto la chiamata di un top club.
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