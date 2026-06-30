Thorstvedt, la Fiorentina spinge sul Sassuolo per chiudere: ballano 5 mln
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina vuole accelerare per arrivare a Kristian Thorstvedt, individuato come uno dei principali obiettivi per rinforzare il centrocampo. Pur mantenendo gli ottimi rapporti con il Sassuolo, il club viola avrebbe fatto capire alla dirigenza neroverde la volontà di trovare un accordo in tempi brevi, così da evitare che la trattativa si prolunghi.
Sempre secondo il quotidiano, resta però una distanza tra le valutazioni economiche delle due società. La Fiorentina avrebbe presentato un'offerta da circa 15 milioni di euro, bonus inclusi, mentre il Sassuolo continua a chiedere una cifra vicina ai 20 milioni, oltre ai bonus. Le prossime settimane saranno decisive per capire se le parti riusciranno a trovare un punto d'incontro.
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