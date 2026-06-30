FirenzeViola L'operazione forzata da Paratici per chiudere il pacchetto centrali: Viery completa le coppie

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È il giorno di Viery: l'operazione è stata forzata da Paratici per anticipare tutti. Col brasiliano, la Fiorentina chiude il reparto difensori

All’alba dell’ultimo giorno di giugno, il secondo del calciomercato estivo, ha messo piede in Italia il primo acquisto della Fiorentina guidata dal direttore sportivo Fabio Paratici. Viery è atterrato a Roma nella primissima mattinata di oggi e si sta già dirigendo a Firenze, dove è atteso per le visite mediche attorno all’ora di pranzo in una struttura medica del territorio locale. Col brasiliano, i viola sistemano praticamente del tutto il reparto arretrato. A meno che non sia proprio il mercato a mettersi di mezzo.

La coppia mancina

Proprio dell’ormai ex Gremio hanno parlato bene tanti addetti ai lavori, tra cui l’ex viola e connazionale Empereur a Radio FirenzeViola. Viery piaceva a tanti club italiani ed europei e per prenderlo Paratici ha forzato i tempi l’operazione, per chiuderla velocemente e scongiurare il rischio inserimenti. Il suo sbarco alla Fiorentina completa difatti il gioco delle coppie, con Viery e Ranieri che risultano i doppioni come centrali di piede sinistro. Perché l’ex capitano è stato confermato, non è ritenuto in uscita e solo con un’offerta buona verrebbe valutata una cessione. Altrimenti sarà ancora a presidiare la difesa di Grosso.

La coppia destra

L’altra coppia di centrali è formata da Marin Pongracic e Pietro Comuzzo. La società ha confermato entrambi e ritiene così il reparto difensori completo, a meno che non arrivino offerte davvero discrete per ipotizzare ulteriori cambiamenti - balla solo sul classe 2005 l'ipotesi prestito, come esperienza di crescita senza perderne il controllo -. Altrimenti, metter mano ancora una volta a un pacchetto che neanche a luglio è già praticamente fatto e finito, andrebbe solo a complicare i piani di chi ha già parecchio lavoro ancora da sbrigare su tutte le altre porzioni del campo.