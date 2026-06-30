Cancellieri sempre in lista, ultimatum a Koleosho. E non tramonta Solomon

vedi letture

La Fiorentina continua a muoversi su più tavoli per rinforzare il reparto offensivo, destinato ad accogliere diversi volti nuovi. La Gazzetta dello Sport sottolinea come il club viola stia valutando contemporaneamente più profili, considerato l'obiettivo di inserire almeno quattro esterni nel corso del mercato estivo. Tra i nomi più seguiti resta quello di Luca Koleosho, per il quale i viola hanno messo sul piatto da 10 milioni di euro: è attesa a breve una risposta sia dal Burnley che dal giocatore. Al quale si è aggiunto anche Johan Bakayoko, gradito alla Fiorentina.

Il quotidiano riferisce che l'esterno classe 2003 è reduce da una stagione complicata al Lipsia, dove ha trovato poco spazio dopo l'exploit con il PSV Eindhoven. Restano inoltre sotto osservazione Matteo Cancellieri della Lazio e Manor Solomon: per quest'ultimo scade oggi l'opzione di riscatto da 10 milioni di euro, ma la Fiorentina potrebbe provare a riaprire i contatti con il Tottenham cercando un'intesa a condizioni economiche più favorevoli.