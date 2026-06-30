Beltran convinto dal River Plate. La Fiorentina mantiene una percentuale sulla rivendita
Il futuro di Lucas Beltran sembra sempre più vicino a un ritorno in Argentina. La Gazzetta dello Sport riferisce che, dopo le iniziali esitazioni, l'attaccante viola sarebbe orientato ad accettare il trasferimento al River Plate, il club da cui la Fiorentina lo aveva acquistato nell'estate del 2023. Nelle ultime ore sarebbero stati registrati passi avanti significativi verso l'intesa definitiva.
Secondo il quotidiano, l'operazione consentirebbe alla Fiorentina di incassare circa 7 milioni di euro, mantenendo inoltre il 50% su una futura rivendita del giocatore. Beltran avrebbe preferito proseguire la propria carriera in Europa, ma dopo il prestito al Valencia e le difficoltà nel trovare una nuova destinazione nel calcio europeo, il ritorno al River Plate appare ora l'ipotesi più concreta.
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