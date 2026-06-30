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Viery al Viola Park: le prime foto del difensore al centro sportivo della Fiorentina
Sta per prendere ufficialmente il via l'avventura di Viery con la maglia della Fiorentina. Il difensore proveniente dal Gremio è sbarcato stamani all'alba all'aeroporto di Roma, per poi mettersi in viaggio verso Firenze e più precisamente verso il Viola Park. Proprio al centro sportivo di Bagno a Ripoli è arrivato in questi minuti, accolto dalla società per la prima parte delle visite mediche che concluderà in tarda mattinata in una struttura privata.
Il brasiliano è costato alla Fiorentina 15 milioni di euro più 2 di bonus e firmerà più tardi un contratto fino al 2031. Ecco le foto dal profilo Instagram del club:
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Dagli inviatiViery a Villa Donatello per le visite mediche, firma dopo le 16: ecco le immagini dell'arrivo
Perché piace il Muro Norvegese, nono a centrocampo. Ok Viery, ma nel 4-3-3 devono arrivare due laterali difensivi. Kean-Piccoli-Liberali e l’incrocio dello stesso procuratore. E su Antognoni e il Centenario...di Angelo Giorgetti
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1 Perché piace il Muro Norvegese, nono a centrocampo. Ok Viery, ma nel 4-3-3 devono arrivare due laterali difensivi. Kean-Piccoli-Liberali e l’incrocio dello stesso procuratore. E su Antognoni e il Centenario...
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