Belghali il dopo Dodo: per La Gazzetta dello Sport è la prima idea dei viola
Tra i profili seguiti dalla Fiorentina per rinforzare la fascia destra c'è anche Rafik Belghali, esterno classe 2002 del Verona. La Gazzetta dello Sport riferisce che l'algerino rappresenta un'opzione gradita per caratteristiche, anche se al momento è impegnato con la propria nazionale al Mondiale e ogni valutazione, compresa quella economica, è destinata a slittare fino al termine della competizione. Il tutto mentre i viola devono prima cedere Dodo, per cui vengono chiesti 15-20 milioni di euro.
Il quotidiano sottolinea inoltre come Belghali si stia mettendo in evidenza anche con l'Algeria, dopo aver mostrato buone qualità nella stagione con l'Hellas Verona nonostante le difficoltà della squadra. Sul fronte Joao Mario, invece, La Gazzetta dello Sport indica il Bologna come la società attualmente in vantaggio nella corsa all'esterno, che resta comunque tra i nomi monitorati dalla Fiorentina.
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