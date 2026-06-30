Notte clamorosa al Mondiale: fuori ai rigori Germania e Olanda. Favola Paraguay

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È stata una notte incredibile quella che ci regalato il Mondiale 2026. In poche ore la Coppa del Mondo ha salutato due big europee per eccellenza, entrambe ai calci di rigore. Prima è stato il turno della Germania, eliminata a sorpresa dal Paraguay nei sedicesimi di finale dopo un pareggio acciuffato col gol di Havertz a seguito del vantaggio iniziale di Enciso: alla lotteria dal dischetto sono stati i sudamericani a spuntarla dopo diversi errori da ambo le parti. La Nazionale di Alfaro passa clamorosamente agli ottavi, dove troverà una fra Francia e Svezia, delusione cocente per i tedeschi.

Stessa sorte per l'Olanda, in un'eliminazione molto meno fragorosa per mano del Marocco che ormai non è più una sorpresa. Gli Orange proseguono la loro maledizione al Mondiale e in particolare dal dischetto, mai favorevole a loro nelle ultime quattro edizioni. E pensare che la Nazionale di Koeman era anche passata avanti al 72' con Gakpo, prima del pareggio nel recupero di Diop. Ai rigori finali è ancora Saibari il giocatore decisivo, che segna e porta i Campioni d'Africa in carica agli ottavi, dove troveranno il Canada.