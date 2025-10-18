Titolare inamovibile, con grinta e serenità. Fazzini intoccabile anche a Milano

Jacopo Fazzini è senza dubbio uno dei più positivi giocatori della Fiorentina in questo avvio di stagione. Lo sottolinea stamani il Corriere dello Sport, concentrandosi proprio sull'ex Empoli in vista del match col Milan. Da un mese ad oggi è un titolare inamovibile: grintoso, spigliato, volenteroso, non per questo perfetto, ma comunque efficace. Soprattutto gioca sereno, caratteristica da non sottovalutare in un contesto tutt'altro che disinvolto. Si nota il suo entusiasmo nel vestire i colori della squadra che ha sempre, dichiaratamente, tifato.

E c'è da credere che domani sarà titolare a Milano - scrive il Corriere -. Serve il suo impeto per affrontare un avversario del livello dei rossoneri. Si troverà faccia a faccia con Luka Modric, uno dei più grandi giocatori di sempre. Alla Fiorentina servono punti per risalire la china e scuotere un ambiente demoralizzato. Per fare tutto questo, però, servirà prima conquistare i tre punti. La sua energia può essere un toccasana per tutta la Fiorentina.