Romano: "La Fiorentina ha sondato Thiago Silva. Il brasiliano orientato per altri club"

Fabrizio Romano, esperto di mercato, si è così espresso sul suo canale YouTube sul futuro di Thiago Silva: "Io continuo a dirvi che a me risulta che Thiago Silva non giocherà in Italia, ve lo posso dire con assoluta certezza. A me risulta che Thiago Silva andrà in un club europeo e che, nonostante quello che è stato detto oggi, il giocatore abbia già in mente dove andare.

Non manca molto alla scelta di Thiago. Oggi Thiago Silva non è in trattativa con il Milan. Mi risulta che la squadra italiana che ha chiamato il giocatore per capire se ci fossero spiragli è la Fiorentina: i Viola hanno fatto una chiamata ma la risposta del giocatore è orientata per altri club. Non mi risulta che Thiago Silva possa andare al Milan o alla Fiorentina ma che andrà in un altro club straniero".