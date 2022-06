TIRRENO, Con Dodo è dura, Viola vigili su Dubois

Il Tirreno scrive che sul fronte Dodo ci sono ancora diversi dettagli da sistemare, soprattutto con lo Shakhtar Donetsk con cui manca l'accordo. La trattativa non è semplice da gestire scrive il quotidiano, per questo la Fiorentina si sta continuando a guardare intorno e avrebbe scelto Leo Dubois come principale alternativa. Il profilo del francese era in pole prima che la società viola decidesse di virare a tutta su Dodo, ora potrebbe tornare di moda.