TIFOSI-SOCIETÀ, Quel malumore in costante aumento

Come sottolinea questa mattina Il Corriere dello Sport, gli episodi di dissenso tra una parte di tifoseria e la società viola sono in costante aumento.

Quello di due giorni fa, con un sostenitore della Fiorentina che ha tentato di appendere al cancello della tribuna autorità dello stadio “Franchi” uno striscione critico nei confronti della società viola, nella figura di Joe Barone (fermato dalla Digos, ma solo per il divieto di affissione), è l’ennesimo indizio del malumore sempre più diffuso all’interno della tifoseria nei riguardi della dirigenza gigliata. Nel 2024 si tratta già della quarta espressione di dissenso, anche se in questo caso individuale e non collettiva.