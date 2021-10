TIFOSI, Settore ospiti sold out a Venezia. La Curva...

La Fiorentina sfiderà lunedì il Venezia e per la prima volta in questa stagione giocherà con la capienza dello stadio consentita al 75%. Secondo quanto riporta La Nazione, nella prima mattinata di ieri è arrivato il tanto sold out del settore ospiti del Penzo, come anticipato da FV, con 750 biglietti che ATF e ACCVC hanno staccato per la sfida in Laguna. Per il posticipo dovrebbe tornare in prima linea anche una parte della Curva Fiesole, che aveva coerentemente disertato tutti gli impianti di Serie A nelle prime 7 di campionato nel rispetto del dogma "o tutti o nessuno". Intanto continuano a crescere i numeri relativi ai mini-abbonamenti per lo stadio Franchi: a ieri erano state vendute circa 7.000 tessere.