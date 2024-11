TIFOSI, Settore ospiti sold out a Como. Oltre 700 da Firenze

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Ieri al Viola Park la Fiorentina ha iniziato la sua prima ed ultima settimana completa di lavoro da qui a Natale. Fino a fine dicembre infatti i gigliati giocheranno ogni tre giorni. L'unica consolazione è che, rispetto al precedente tour de force, i viola si risparmieranno un po' di viaggi visto che, dopo Como, affronteranno 5 gare di fila al Franchi. Ieri sono rientrati Comuzzo e Kean, mentre via via, da qui a venerdì, torneranno a disposizione anche Pongracic, Gosens e Dodo. Riguardo agli infortunati buone notizie per Bove e Cataldi, che torneranno in gruppo già dalle prossime sedute, così come per Gudmundsson che ha ripreso a correre da qualche giorno.

Pronti a ripartire anche i tifosi che in pochissimo tempo hanno polverizzato i 700 biglietti disponibili per la trasferta di domenica a Como. Supporters gigliati che non saranno solamente nel settore ospiti visto che la capienza, 700 posti appunto, è inferiore rispetto alla richieste pervenute da Firenze. A riportarlo è il quotidiano La Nazione.