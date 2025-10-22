Tifosi, la pazienza sta per finire: domani comunque in 1200 a Vienna

Il Corriere dello Sport oggi in edicola si concentra sul rapporto tra la Fiorentina, intesa come gruppo squadra e società, e i suoi tifosi. La squadra viola in questo momento sta facendo fronte comune nel quartier generale di Bagno a Ripoli. Nonostante l'avvio disastroso con il terzultimo posto in classifica infatti non ci saranno rivoluzioni, nè in termini tecnici nè in termini societari. Il rapporto con la piazza però sembra essersi ormai incrinato. Sia a Pisa che domenica sera a San Siro i tifosi gigliati presenti nel settore ospiti hanno respinto la squadra che a fine partita era andata a salutarli.

Non solo, il tifo organizzato aveva già alzato i toni con un volantino distribuito in Curva Fiesole prima di Fiorentina-Roma e con alcuni adesivi sparsi attorno al Franchi che attaccavano il direttore sportivo Daniele Pradè. I sostenitori della Fiorentina comunque, nonostante le divergenze con la gestione societaria e i risultati negativi, hanno risposto presenti alla trasferta di Vienna contro il Rapid. Saranno infatti 1200 i tifosi viola presenti nel settore ospiti dell'Allianz Stadion.