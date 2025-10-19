Tifosi, attesi quasi mille sostenitori viola questa sera a San Siro
Questa sera la Fiorentina riprenderà il suo cammino in Serie A dopo la pausa per gli impegni delle nazionali da San Siro. I viola, nonostante un avversario difficile come il Milan, sono chiamati ad una reazione dopo uno degli inizi peggiori della loro storia.
In caso di esito positivo, da leggersi prima vittoria in campionato, la gara del Meazza, proprio per l'importanza della cornice e dell'avversario, potrebbe essere quella della svolta. Come riportato dal Corriere dello Sport, a spingere la formazione di Stefano Pioli verso i primi tre punti di questa Serie A ci saranno circa 1000 tifosi viola (per il momento ne sono attesi circa 938 nel settore ospiti). Una risposta importante insomma dal pubblico fiorentino nonostante il momento non certo esaltante che sta vivendo la squadra gigliata.
