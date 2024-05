TIFOSI, 9.500 viola ad Atene, oltre 25.000 al Franchi

Aggiornamento sul fronte dei biglietti venduti sia per il match di Conference League ad Atene che per la nottata del Franchi del 29 maggio, dove sarà possibile vedere la finale sui maxi-schermi. Come analizza questa mattina La Nazione, saranno 9.500 circa al seguito dei ragazzi di Italiano in Grecia mentre lo stadio Franchi al momento conta oltre 25.000 biglietti venduti per seguire la partita sui tabelloni che saranno allestiti sul campo (ce ne saranno almeno due in più rispetto allo scorso anno, ovvero cinque in tutto).

Non ci sono grandi dubbi che nelle prossime ore venga superata quota 30.000 spettatori (si trovano ancora tagliandi nei settori esterni di Tribuna e Maratona), mentre gli altri potranno scegliere di seguire la partita dal Viola Park.