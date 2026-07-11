Fiorentina-Koleosho, trattativa in stand-by: il Burnley prende tempo per valutare le offerte
Manca ormai pochissimo all'inizio ufficiale del ritiro estivo della Fiorentina al Viola Park. Intanto, da ieri, la squadra ha già dato il via ai test atletici e alle visite mediche che precedono la preparazione. Fabio Grosso si troverà a lavorare con un organico che, al momento, presenta poche soluzioni sugli esterni offensivi, il che rende necessaria un'accelerazione del club sul mercato.
Il nome in cima alla lista, scrive stamani il Corriere dello Sport, resta quello di Luca Koleosho, anche se la trattativa è momentaneamente in stand-by: il Burnley si è preso alcuni giorni per valutare le proposte ricevute. La Fiorentina può contare sulla disponibilità del giocatore a trasferirsi a Firenze, ma allo stesso tempo continua a monitorare piste alternative per non rischiare di allungare ulteriormente i tempi. L'attesa, infatti, non potrà protrarsi ancora a lungo.
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