Zeballos al Napoli può liberare Lang per i viola: l'olandese è un pallino di Paratici
Tra le alternative seguite dalla Fiorentina per quanto riguarda il reparto degli esterni d'attacco, resta vivo anche l'interesse per Noa Lang del Napoli, un profilo particolarmente apprezzato dal direttore sportivo Fabio Paratici. L'eventuale arrivo in azzurro di Exequiel Zeballos, esterno argentino del Boca Juniors attualmente nel mirino del club partenopeo, potrebbe aumentare la concorrenza nel reparto offensivo e aprire così alla partenza dell'olandese classe 1999, seguito con insistenza dalla società viola ormai da diverse settimane.
Parallelamente, la dirigenza continua a valutare anche altri nomi per rinforzare le corsie offensive: restano infatti sotto osservazione Bakayoko del Lipsia, Aranda del Boca Juniors e Volpato del Sassuolo. L'obiettivo è quello di imprimere un'accelerazione alle operazioni di mercato nei prossimi giorni, così da mettere a disposizione di Fabio Grosso i nuovi innesti il prima possibile. Lo riporta il Corriere dello Sport.
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