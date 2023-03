TERRACCIANO, Tutto nelle sue mani: è insostituibile

FirenzeViola.it

Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione Terracciano è diventato insostituibile, perché senza nulla togliere a Cerofolini nella fase finale della stagione sarebbe meglio poter contare sull’affidabilità del portiere titolare. Il quale ha abbondantemente dimostrato di essere un diesel cannibale: partito in seconda fila contro Dragowski e Gollini, è riuscito con agilità a scalare la mini gerarchia conquistandosi il posto. L'infortunio di Sirigu ha cambiato però la prospettiva viola. I dati sono dalla parte di Terracciano: 23 presenze in campionato, 6 in Conference League, 1 in Coppa Italia: in tutto 30 presenze da titolare, per un totale di 2700 minuti. Per 8 volte la porta della Fiorentina è rimasta inviolata. Dietro a Terracciano è stato promosso Cerofolini, sul quale il club viola ha puntato con fiducia. Il portiere originario di Arezzo, 24 anni, è la prima alternativa, seguito dal giovanissimo Tommaso Martinelli, classe 2006, titolare della Primavera e della nazionale Under 17.