Poesio sul Corriere Fiorentino: "Venezia porterà strascichi pesanti per Palladino"

"All’ultima chiamata per un posto in Europa, la Fiorentina di Palladino, nel dubbio, ha preferito proprio non rispondere". Lo scrive Ernesto Poesio sull'edizione odierna del Corriere Fiorentino. Ecco il suo commento: "Intristita dalla più che meritata eliminazione dalla Conference, piena di defezioni di cui alcune clamorose come quella di Gudmundsson nemmeno in panchina per una presunta botta ricevuta contro il Betis rimasta celata (ma perché? Pretattica? Con il Venezia?) fino all’ultimo. Senza uno straccio di idea in attacco, inesistente a centrocampo e svagata in difesa dove i protagonisti si sono fatti notare più per le isteriche reazioni nei confronti dell’arbitro che per qualche giocata, la Fiorentina a Venezia è riuscita nell’impresa di perdere (male) una partita che avrebbe potuto tenere aperte le porte dell’Europa.

Una prestazione imbarazzante che rischia di lasciare strascichi pesantissimi. E non solo per la classifica. Il riferimento è alla posizione dell’allenatore, blindatissimo da Commisso, ma nell’occhio del tornado delle polemiche e dell’insoddisfazione di una piazza che dopo 6 anni di gestione a stelle e strisce non si è mai tolta la soddisfazione di concludere una stagione nelle zone davvero alte della classifica (uno score così durante la precedente gestione sarebbe stata criticata pesantemente) con il settimo posto come miglior piazzamento assoluto. Eppure la suggestione europea (ma della coppa minore) con le due finali perse, finora era riuscita a coprire (almeno secondo una narrazione piuttosto diffusa) le difficoltà di un progetto tecnico che in fondo non è mai decollato. Protagonisti come Kean e De Gea potrebbero decidere di cambiare aria, con i viola che non avranno probabilmente palcoscenici europei su cui esibirsi. Il tutto con un allenatore sotto accusa, a cui la piazza non perdonerà questo finale di stagione e che, come spesso accaduto, finirà per fare da capro espiatorio di colpe sue (e ne ha) ma anche di quelle che invece andrebbero suddivise in società".