Fiorentina contestata: i viola escono dal Penzo a testa bassa e tra i fischi

La Nazione torna sulla reazione del popolo viola alla debacle di Venezia. Al Penzo finisce con la squadra sotto il settore ospiti. In silenzio e a testa bassa. Con la pioggia che batte forte sui 700 arrivati da Firenze e da altre parti d'Italia. Questa è la foto di un finale di stagione che nessuno avrebbe voluto vedere.

Dopo il triplice fischio, scrive la Nazione, i tifosi viola hanno chiamato a rapporto Luca Ranieri e compagni. Volano fischi e messaggi chiari, come quello di tirare fuori gli attributi. Perché la gente di Firenze non meritava un finale così brutto. Ci sono Gosens, De Gea, Pongracic e tutti gli altri che vanno a fermarsi qualche metro sotto il settore ospiti quasi a chiedere scusa. Da capire adesso come sarà la reazione del pubblico domenica, quando al Franchi arriva il Bologna del grande ex Vincenzo Italiano per l'ultima sfida casalinga della Fiorentina.