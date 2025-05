Le pagelle dei quotidiani: Mandragora e...basta. Si salva solo Rolly

Venezia-Fiorentina è una Caporetto, o poco ci manca, per i viola. Per questo i voti dei quotidiani in casa gigliata sono tutti bassissimi. Poche e risicate le sufficienze. Se si guarda nel complesso, c'è solo un calciatore che strappa il sei abbondante ovunque ed è Rolando Mandragora, autore della rete dell'1-2 nel finale (la nona in stagione) e ultimo a mollare in casa Fiorentina: "Uno che ci tiene, sempre. Da regista ha meno spazi che da mezzala, ma riesce comunque a colpire con una gran girata" scrive la Gazzetta dello Sport sul numero otto. Per i quotidiani è lui l'Mvp dei viola:

Rolando Mandragora, le pagelle

Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6,5

La Nazione: 6,5

Corriere Fiorentino: 6,5

Repubblica Firenze: 6,5

FirenzeViola.it: 6,5

Tuttomercatoweb.com: 6,5